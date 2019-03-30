Бывшего вице-президента США Джо Байдена обвинили в сексуальных домогательствах

Бывшего вице-президента США Джо Байдена, претендующего на пост главы государства, обвинили в сексуальных домогательствах. Экс-член ассамблеи штата Невада Люси Флорес рассказала в статье для сайта The Cut, что в 2014 году Байден на публичном мероприятии вдохнул запах ее волос и поцеловал в затылок без ее согласия. Флорес сказала, что была смущена и шокирована таким поступком. По ее словам, она была готова провалиться сквозь землю.