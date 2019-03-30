Сервисы VPN один за другим отказываются подключаться к российскому реестру запрещенных сайтов

Ранее Роскомнадзор направил владельцам десяти сервисов обхода блокировок требование о подключении к соответствующей государственной информационной системе.

По российскому законодательству, сервисы должны дать ответ в течение 30 рабочих дней с момента обращения Роскомнадзора. Впрочем, дожидаться истечения этого срока представители VPN-сервисов не стали. За исключением заявившей о готовности сотрудничать с Роскомнадзором «Лаборатории Касперского», об отказе выполнять требования заявили VyprVPN, OpenVPN, VPN Unlimited, TorGuard и NordVPN. Как пояснил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, по истечении 30 дневного срока ведомство решит, как воздействовать на отказавшихся от сотрудничества. В частности, ведомство имеет право ограничить доступ к сервису. Как заявляют представители сервисов VPN, они полагают возможным использовать опыт борьбы с цензурой в Китае. В частности говорят о возможности использования специального протокола для работы в странах, где VPN заблокирован. Представители NordVPN заявляют, что выполнение требования Роскомнадзора привело бы к нарушению фундаментальных функций сервиса, а они состоят в обеспечении безопасности, конфиденциальности и свободы пользователя.

Ответственность за отказ подключиться к реестру запрещенных сайтов предполагает наказание в виде штрафа до семисот тысяч. Кроме того, закон «Об информации» грозит блокировкой самих VPN-сервисов. Как это может быть осуществлено на практике — пока не ясно.