«Яндекс. Такси» не исключает повышения цен из-за ограничения времени работы водителей

Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора компании Тиграна Худавердяна. По его словам, вопрос обсуждается с правительством Москвы. Худавердян считает, что проблема переработок в целом преувеличена. По его мнению, цены могут измениться, если водителей станет меньше.

Ранее глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов в интервью газете Коммерсант сказал, что к началу следующего года в Москве должна появиться система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, отработавших за рулем больше 8 часов. Так власти собираются снижать аварийность.