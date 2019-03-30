Издание РБК удалило заметку с комментарием главы Ростеха о расследовании, посвященном недвижимости в Испании

Издание РБК удалило заметку с комментарием главы Ростеха Сергея Чемезова о расследовании, посвященном недвижимости его семьи в Испании. Об этом сообщает сайт «Медуза» со ссылкой на соавтора расследования OCCRP (это проект по расследованию коррупции и организованной преступности) Олесю Шмагун. В заявлении Чемезова говорилось, что расследователи намеренно смешали реальные факты с домыслами и некорректными оценками. Глава Ростеха также говорил, что его родственницы, упомянутые в статье, не находятся на его обеспечении, а сами занимаются бизнесом.

Заметка была опубликована вчера. К вечеру ее удалили без объяснения причин.