Мэр Якутска Сардана Авксентьева пожаловалась в полицию на шантаж со стороны местной журналистки. В своем Инстаграме градоначальница рассказала, что речь идет об известной и уважаемой в городе сотруднице СМИ по имени Виктория. По словам Авксентьевой, журналистка угрожала опубликовать порочащую информацию о предыдущей работе мэра, если не будет отозван иск, поданный администрацией города к одному из застройщиков. Мэр утверждает, что журналистка действовала по поручению застройщика, и что сотруднице СМИ за это пообещали семь миллионов рублей. Издание «Якутия-Инфо» пишет, что речь идет о журналистке Виктории Гарбышевой и компании «ЯкутСтройСити», которую заподозрили в подделке экспертизы проекта.