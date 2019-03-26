На 55-м году жизни умер бывший главный редактор журнала «Коммерсант. Власть» Максим Ковальский

Он работал в издательском доме «Коммерсант» с момента его основания, в 1990 году. Ковальский покинул «Коммерсант. Власть» в 2011 году после публикации предвыборного бюллетеня с нецензурным высказыванием в адрес Владимира Путина, — напоминает телеканал «Дождь». Ковальский достиг больших высот в профессии, — отметил в интервью «Эху» бывший шеф-редактор издательского дома «Коммерсант» Андрей Васильев.

Сайт «МБХ Медиа» пишет, что в течение последнего года Максим Ковальский боролся с онкологическим заболеванием.