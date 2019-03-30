На Украине завершилась предвыборная президентская кампания

Перед голосованием за главу государства наступил «день тишины», во время которого запрещена любая агитация.

Заключительный день агитации должен был ознаменоваться дебатами трех главных претендентов на пост украинского президента. Это лидер соцопросов, популярный артист Владимир Зеленский, а также экс-премьер Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко, которые делят 2-3 места. Однако же в эфир национального канала «UA: Перший» пришла только Тимошенко. Лидер партии «Батькивщина» выразила сожаление, что два ее остальных оппонента, по ее мнению, «не нашли храбрости» прийти на дебаты. Впрочем, и сама Тимошенко через несколько минут покинула эфир и не стала отвечать на вопросы аудитории, сославшись на некие «организационные дела». В команде Зеленского в интервью интернет-изданию «Украинская правда» отказ от дебатов объяснили занятостью на гастролях сатирического шоу «Вечерний Квартал». Источники же в окружении действующего президента Петра Порошенко сообщали, что в его графике запланировано интервью на одном из центральных украинских телеканалов.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Согласно опросам жителей, первого тура не хватит, чтобы определить победителя.