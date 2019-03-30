Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы опубликуют к середине апреля

Из документа объемом в 400 страниц будут изъяты секретные данные, обнародовать которые нельзя.

О предстоящей публикации доклада сообщил генпрокурор США Уильям Барр. Неделей ранее он представил конгрессу дайджест с главными итогами доклада Мюллера, из которого следует, что прямых доказательств сговора команды Трампа с Россией перед выборами 2016 года не найдено.Документ будет обнародован с изъятиями и в отредактированном виде, из него будут убраны показания, сделанные перед большим жюри, детали других продолжающихся расследований и данные о работе спецслужб. Исходя из имеющихся сведений, в докладе спецпрокурора Мюллера не дано однозначной оценки того, пытался ли Трамп воспрепятствовать правосудию в ходе расследования. На этом основании Генпрокурор Барр заявил 24 марта, что причин для предъявления обвинений в этом нет. Впрочем, оппоненты главы Белого дома полагают, что сам Барр, находится в зависимости от Трампа, поскольку был назначен именно им и тем самым в определенной мере ограничен в возможности сделать однозначное заключение.

Демократы в американском конгрессе требуют от генпрокурора опубликовать доклад Мюллера в полном виде без каких-либо текстовых изъятий уже к предстоящему вторнику, 2 апреля.