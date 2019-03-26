В Энгельсе сегодня коммунисты проводят акцию в поддержку завода «Тролза»

Участники добиваются возобновления деятельности крупнейшего производителя троллейбусов в России, сказал «Эху» депутат от КПРФ Саратовской областной думы Николай Бондаренко.

Газета «Коммерсант» пишет, что завод «Тролза» объявил о сокращении пятисот сотрудников. Всего на предприятии работают около восьмисот человек. издание отмечает, что сложности с загрузкой производственных мощностей усугубились задержанием генерального директора завода, которого подозревают в даче взятки в два миллиона рублей сотруднику налоговой инспекции.