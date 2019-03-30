Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера будет опубликован в середине апреля

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимался расследованием российского вмешательства в американские выборы, будет опубликован в середине апреля. Об этом сообщил генпрокурор США Уильям Барр, пишет издание Тhe Нill. Доклад, в котором более 300 страниц, как ожидается, будет представлен в отредактированном виде. Из него уберут секретные данные о работе спецслужб, показания, представленные большому жюри и детали других расследований, которые еще продолжаются. Неделю назад Барр представил Конгрессу короткий отчет по итогам доклада Мюллера. В нем говорилось, что спецпрокурор не нашел доказательств сговора Дональда Трампа с Москвой перед выборами.