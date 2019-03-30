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10:00, 30 марта 2019

Дональд Трамп предлагал лидеру КНДР перевести ядерное оружие в США

Со встречи в Ханое лидеров США и КНДР прошел уже месяц, но в СМИ продолжают появляться все новые обстоятельства этого саммита. Агентство «Рейтер» узнало, что Дональд Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором содержался призыв перевести в США северокорейское ядерное оружие и компоненты для атомных боеголовок. Под какие гарантии – не уточняется. Ким Чен Ын не согласился. Тогда, 28 февраля, лидеры двух стран так ни о чем и не договорились. Впрочем, западные наблюдатели отметили, что это не так уж и плохо – были опасения, что Дональд Трамп пойдет на серьезные уступки Ким Чен Ыну в обмен на довольно призрачные обещания. Недавно президент США сообщил, что Минфин ввел против КНДР новые санкции, а он их отменил. В Белом доме это объяснили тем, что Трампу нравится Ким Чен Ын.

Накануне Трамп заявил, что сейчас не время для новых санкций против КНДР



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