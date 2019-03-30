Из Грозного в Москву доставлен предполагаемый виновник смертельной аварии на Можайском шоссе

Уроженца Чечни Муслима Джамбекова подозревают в том, что он выехал на встречную полосу и врезался на своем «Мерседесе» в «Ниву».

Подозреваемого в аварии на Можайском шоссе искали почти неделю. После столкновения, в результате которого погибли два пассажира «Нивы» — мать и дочь — а глава семьи получил серьезные травмы, водитель «Мерседеса» скрылся с места случившегося. Накануне же Джамбеков сам явился к силовикам, а затем выразил сожаление и принес извинения близким погибших, а также главе Чечни Рамзану Кадырову. Именно руководитель республики ранее в своем телеграм-канале потребовал от мужчины явиться в полицию и ответить за аварию. Кадыров писал, что предполагаемый виновник аварии должен «не позорить народ и свой род». На фоне произошедшего глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что одного из сотрудников ГИБДД уволили. По данным ряда изданий, он отпустил Джамбекова с места ДТП. Колокольцев отметил, что если будет еще один подобный случай, своей должности лишится начальник ГИБДД Москвы.

Джамбекову грозит до 5 лет лишения свободы.