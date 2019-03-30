Скончался бывший главный редактор журнала «Коммерсант-Власть» и проекта Openspace.ru Максим Ковальский

Журналисту было 54 года, в последнее время он боролся с онкологическим заболеванием.

В «Коммерсант» Максим Ковальский пришел в 90-м году, и стал тем, кто наряду с другими создавал этот бренд. Восемь лет спустя Ковальский начал работу выпускающим редактором, а еще год спустя возглавил журнал «Власть». В издательском доме «Коммерсант» он проработал почти 30 лет. В фотогалерее, посвященной памяти Ковальского, на сайте «Коммерсанта», его коллеги отмечают, что он был для них учителем, примером и другом. Небольшой некролог озаглавлен «Краеугольный хулиган». В конце 2011 года Ковальский был уволен из «Власти» из-за статьи «Яблочный пуй», проиллюстрированная фотографией с нецензурным пожеланием в адрес Владимира Путина, написанным на бюллетене. Этот материал вызвал резкое недовольство владельца издательского дома Алишера Усманова, который посчитал публикацию «граничащей с мелким хулиганством». После своего увольнения Ковальский на полтора года возглавил проект Openspace.ru. Однако уже в 2013 вернулся в «Коммерсант» на должность креативного директора.

Как сообщает «МБХ-Медиа», последний год журналист страдал раком легких.