Из Грозного в Москву доставлен предполагаемый виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Муслима Джамбекова подозревают в том, что в ночь на 25 марта он на Мерседесе врезался в Ниву. Погибли женщина и ее дочь. После аварии глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Интернете обращение к водителю, который скрылся с места аварии. Руководитель республики потребовал явиться в полицию и во всем признаться. Позже, как сообщалось, Джамбеков сам пришел к силовикам.