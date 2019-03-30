Сегодня четырьмя матчами продолжится 21 тур чемпионата России по футболу

Московское Динамо принимает в Химках столичный Локомотив. Матч должен был играться на стадионе в Петровском Парке, но его так и не открыли к весенней части первенства и откроют в лучшем случае к концу мая. Что же до футбольной составляющей, то Локомотив продолжает бороться за медали, а Динамо за то, чтобы избежать переходных матчей. Спартак играет в Грозном против Ахмата. Осенью в первом матче Рашида Рахимова Терек обыграл Спартак в Москве, но на этот раз специалисты полагают, что расстановка сил будет иной, хотя игру Спартака много и заслуженно критикуют. Енисей растерял практически все шансы спастись от вылета – 7 очков от спасительного 14 места. Рубин, с которым играют красноярцы – самая ничейная команда первенства, при этом коллектив Курбана Бердыева проиграла меньше всех – всего четыре раза, как и ЦСКА. Победа Енисея почти невероятна, ничья возможна.

Телеканала Матч ТВ между тем покажет еще одну встречу дня. В Ростове местный клуб принимает Урал.