Шведской экоактивистке вручат в Берлине приз ежегодной немецкой премии в области кино и телевидения «Золотая камера»

Шведской экоактивистке Грете Тунберг вручат сегодня в Берлине специальный приз ежегодной немецкой премии в области кино и телевидения «Золотая камера».

Накануне Грета Тунберг приняла участие в провозглашенной ею «пятничной забастовке школьников в защиту климата». На демонстрацию в центре Берлина собрались около 25 тысяч человек. Средний возраст участников – 26 лет. 16-летняя активистка в окружении кольца телохранителей выступила с речью перед Бранденбургскими воротами.

Школьница из Швеции потребовала «глобальной климатической справедливости».

Она подчеркнула, что Запад должен делать все возможное, чтобы защитить «бедные страны» от последствий изменений климата, вызванных индустриальной деятельностью. Грета Тунберг призвала политиков взять на себя ответственность. Пока этого не произойдет, школьники будут «сеять панику», заявила шведская активистка в Берлине.

Вечером школьница поговорила с руководителями института по исследованию последствий климатических изменений в Потсдаме. Ученые рассказали юной активистке о современном состоянии климатических исследований.

Сегодня вечером шведская школьница примет участие в торжественном мероприятии «Золотая камера», на котором ей будет вручен специальный приз за защиту климата. Ранее Грета Тунберг также была номинирована на Нобелевскую премию мира.

Демонстрации школьников накануне прошли также в нескольких десятках городов Германии. Политики и учителя в основном поддерживают подростков и молодежь, проявляющих интерес к теме защиты климата.