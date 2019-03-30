СКР не стал возбуждать уголовное дело из-за распространения обнажённой фотографии 12-летней девочки

Ещё раньше её подвергли травле местные жители после обращения к президенту Путину с просьбой о помощи.

Снимок Таси Перчиковой в обнажённом виде распространила её подруга, 14-летняя жительница деревни Томсино. Девочка сделала это из личной неприязни, установили следователи. Для этого она создала в соцсети Вконтакте страницу под мужским именем, начала переписываться с Перчиковой и попросила у неё фото. А затем разослала его друзьям, после чего оно появилось в соцсетях. В действиях подростка нет состава преступления, поскольку ответственность за хранение и распространение детской порнографии наступает с 16ти лет, заявили в Следственном комитете. Возбуждать уголовное дело там отказались, рассказала мама пострадавшего ребёнка Елена Перчикова Радио Свободе. Она недовольна решением СК. Матери и дочери стали угрожать местные жители после того как девочка в конце прошлого года написала президенту Путину с просьбой помочь её семье, которая бедно живёт. После публикаций в ряде СМИ для Перчиковых собрали около ста тысяч рублей. Из-за травли маме и дочери пришлось уехать из деревни.

Ранее в управлении СК по Псковской области заявляли, что семье Перчиковых никто не угрожал. И называли эту информацию фейком.