В Энгельсе сегодня пройдет митинг в поддержку троллейбусного завода «Тролза»

Его участники просят принять меры по спасению крупного предприятия от банкротства.

Организатором согласованного с властями митинга в поддержку «Тролзы» выступило местное отделение КПРФ. Там отмечают, что завод находится в сложной экономической ситуации, поскольку против него поданы иски почти на два миллиарда рублей, а больше половины рабочих получили письма о возможном сокращении. Кроме того, в середине марта был задержан гендиректор предприятия Иван Котвицкий. Его подозревают в даче взятки за сокрытие уклонения от уплаты многомилионных налогов. Топ-менеджер был отправлен под домашний арест. Тем временем накануне «Тролза» уведомило Центр занятости Энгельса о готовящемся сокращении 500 работников. Об этом со ссылкой на Минтруд Саратовской области сообщило региональное агентство «СарБК». В начале марта завод «Тролза» приостановил производство троллейбусов из-за отсутствия заказов, часть персонала отправили в вынужденный отпуск.

«Тролза» является крупнейшим в России производителем троллейбусов, они представлены более чем в 80 городах.