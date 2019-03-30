Бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский скончался в возрасте 54 лет

Об этом сообщается на сайте издания. Последний год журналист боролся с онкологическим заболеванием.

Ковальский проработал в издательском доме почти 30 лет, он участвовал в создании самого бренда. В конце 2011 года его уволили с поста главреда «Власти». Причиной стала публикация в издании фотографии испорченного бюллетеня с нецензурным высказыванием в адрес Владимира Путина. После этого журналист возглавил проект Openspace.ru. Однако спустя пару лет вернулся в «Коммерсант» на должность креативного директора.