Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.

На отпевании присутствовали только близкие, но служба транслировалась на улицу, передает Рейтер. Траурную церемонию сопровождали фанаты. По просьбе группы они приехали «веселиться и пошуметь» в честь покойного. Им предлагали бесплатно нанести грим и татуировки. Конный катафалк был украшен яркими оранжевыми цветами, а гроб флуоресцирующим зеленым микрофоном и композицией из белых и красных роз.

Флинта нашли мертвым 4 марта в его доме в Данмоу. Он покончил с собой.