На Украине сегодня «День тишины» накануне президентских выборов

Запрещена любая агитация и размещение рекламных материалов кандидатов. В выборах участвуют 39 кандидатов. В тройку лидеров входят действующий глава государства Петр Порошенко, бывший пермьер Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский. Он, согласно опросам, возглавляет рейтинг.

Главное, чего не хочет Москва, это чтобы выборы выиграл нынешний президент Петр Порошенко, сказал в нашем эфире журналист и писатель Николай Сванидзе.

Очередные выборы президента Украины пройдут в это воскресенье, 31 марта.