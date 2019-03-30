Дональд Трамп не исключил, что в ближайшем будущем может обсудить ситуацию в Венесуэле с Владимиром Путиным

Выступая во Флориде, президент США отметил, что готов обсуждать эту тему с лидерами других стран, возможно, с российским коллегой, может быть с главой КНР Си Цзиньпином, цитирует Трампа агентство Рейтер.

Ранее Трамп категорично высказался по поводу сообщения о прибытии группы российских военных в Венесуэлу. Он сказал, что «Россия должна убраться» из этой страны. При этом он заявил, что для достижения этой цели «допустимы все способы».

В Москве на это ответили, что двусторонние отношения России и Венесуэлы не должны беспокоить третьи страны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что США присутствуют во многих странах мира и «никто им не указывает, где им быть, где им не быть».