В Венесуэле сегодня намечены массовые митинги оппозиции

Это будет не просто протесты, а демонстрация решимости.

Многотысячные акции по всей стране анонсировал лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Для США, Канады, ряда стран Латинской Америки и Европы – именно он, а не Николас Мадуро, является легитимным президентом Венесуэлы. Митинги пройдут с требованием прекратить узурпацию власти. Мадуро никуда уходить не собирается. По сообщениям венесуэльских СМИ, в прошлом году он активно продавал золото из национальных резервов, чтобы были наличные на зарплаты силовикам. Кроме того, Мадуро поддерживает Россия. В руководстве страны недавно подтвердили, что в Каракас прибыли два российских транспортных самолета. По сведениям газет, на борту были военные во главе с генералом и 35 тонн неизвестного груза. А до этого, согласно публикациям в СМИ, в Каракас прибыли российские наемники из ЧВК «Вагнер».

Хуан Гуайдо заявил, что 6 апреля в стране пройдет операция «Свобода», которая должна привести к свержению режима Мадуро.