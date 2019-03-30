США подготовили новые санкции против России из-за отравления Скрипалей

Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Новые ограничения могут затронуть банковский сектор России, рассказал агентству Bloomberg один из собеседников, знакомый с ситуацией. По его словам, пакет санкций согласован в Госдепартаменте и Минюсте США. И теперь его должны одобрить в Белом доме. Сколько времени администрация президента Трампа намерена обсуждать предложенные антироссийские меры неизвестно, отмечает агентство. Страны Запада обвиняют Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери чуть больше года назад. Российские власти причастность отрицают. Первый пакет санкций Штаты ввели в августе прошлого года. Он предусматривает запрет продажи в Россию оружия, товаров и технологий двойного назначения. Госдепартамент в ноябре уведомил Конгресс США, что Россия не выполнила условия по закону о химическом разоружении. Ведомство обещало ввести против Москвы набор очень болезненных мер.

Минфин США в конце прошлого года ввёл санкции против предполагаемых сотрудников ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина. Именно они, как писали The Insider и Bellingcat, скрывались под псевдонимами Руслан Боширов и Александр Петров, которых британские власти обвинили в покушении на Скрипалей.