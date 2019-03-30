Вашингтон будет готов заключить с Великобританией новое торговое соглашение сразу после ее выхода из ЕС

Оно устроит жителей Соединенного королевства, пообещал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. По его словам, «именно за это британцы голосовали в 2016 году. Произойдет это 12 апреля или позже, мы готовы ждать», — сказал Болтон в интервью Reuters. Он отметил, что Дональд Трамп симпатизирует премьер-министру Терезе Мэй, которой приходится работать под серьезным давлением. Однако Вашингтон не намерен давать каких-либо советов.

Накануне парламент Великобритании в третий раз отклонил проект соглашения по поводу условий Brexit. Теперь Королевство может покинуть Евросоюз 12 апреля без какого-либо договора. В этой связи руководство ЕС намерено провести 10 апреля экстренный саммит.