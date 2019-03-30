На Украине сегодня «День тишины» накануне президентских выборов

Запрещена любая агитация и размещение рекламных материалов кандидатов.

Вчера на украинском телевиденье были сорваны дебаты трех главных кандидатов. Петр Порошенко и Владимир Зеленский не явились, Юлия Тимошенко пришла, поблагодарила организаторов, но через несколько минут покинула студию. Выборы пройдут в это воскресенье. Согласно опросам, наибольший рейтинг у Зеленского.

У шоумена будет меньше шансов пройти во второй тур, если явка избирателей в первом будет низкой, считает директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его мнению, во втором туре не исключен вариант Тимошенко и Порошенко или Тимошенко и Зеленский. Наименее вероятной конфигурацией кандидатов политолог назвал пару Порошенко — Зеленский.