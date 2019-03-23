Навальный: Мосгоризбирком рассматривает возможность введения электронного голосования для фальсификации на выборах

Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал глава «Фонда борьбы с коррупцией», политик Алексей Навальный.

«Будут говорить, что для людей с временной регистрацией, но, на самом деле, это означает, что они мобилизуют 400 тысяч живущих в Москве киргизов, которым дали российское гражданство и которые работают в московской системе ЖКХ, чтобы повлиять на результаты выборов. Их будут автобусами возить, чтобы они голосовали на участках. Иного способа выигрывать выборы у них нет».

Ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект о введении цифровых избирательных участках на выборах в Мосгордуму осенью 2019 года, а также введении электронного голосования в одном или нескольких одномандатных округах.