Ходорковский: Экс-министр Михаил Абызов был арестован из-за конфликтов в бизнесе

Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал общественный деятель, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.

Ходорковский предположил, что на арест М.Абызова повлиял председатель совета директоров «Альфа Банка» Петр Авен.

27 марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Он обвиняется в создании организованного преступного сообщества и

мошенничестве на 4 млрд рублей.