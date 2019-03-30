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07:01, 30 марта 2019

В столичном районе Зюзино сегодня пройдет пикет против закрытия роддома № 10

Медучреждение прекратило работу с осени прошлого года после того, как Роспотребнадзор обнаружил в нем нарушения.

Организаторы пикета настаивают на том, что чиновники хотят не просто временно приостановить работу единственного в Зюзине роддома на капитальный ремонт, а полностью его закрыть. В частности, в интервью «Эху» муниципальный депутат Константин Янкаускас рассказал, что такие планы чиновники имеют, основываясь на результатах голосования на портале «Активный гражданин». При этом, по его словам, качество медицинского обслуживания уже ухудшилось. Янкаускас связал это с переводом женской консультации из роддома №10 в здание поликлиники №84. Как утверждает муниципальный депутат, под нее выделили душные и тесные кабинеты, в которых существуют проблемы с вентиляцией. Сам пикет противников закрытия роддома пройдет возле его здания, он согласован с властями. Аналогичная акция на том же месте проходила в конце февраля.

В начале марта в ходе митинга в районе Зюзино сообщалось, что за сохранение роддома №10 было собрано 5,5 тысяч подписей москвичей.



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