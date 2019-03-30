На Украине сегодня день тишины перед президентскими выборами

Запрещена любая агитация.

Запрет на агитацию касается СМИ, интернет-изданий и наружной рекламы. А вот на социальные сети и интернет-ресурсы, которые не имеют статуса СМИ, это ограничение не распространяется, отметил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко. До этого он предупредил граждан Украины, что им может грозить ограничение свободы на срок до трёх лет, если они сделают селфи с бюллетенем или покажут его кому-то на избирательном участке. Впрочем, одного из ключевых кандидатов можно будет почти целый день наблюдать в телеэфире. И это не Петр Порошенко, хотя возможно, близкие к нему каналы покажут сюжеты и программы о деятельности президента. Речь об актере Владимире Зеленском. Телеканал «1+1» поставил в сетку вещания шоу «Вечерний квартал», программы «Рассмеши комика», «ЧистоNews», а также документальный фильм «Рейган», где Зеленский озвучивает экс-президента США.

Согласно соцопросам, догнать Владимира Зеленского по рейтингам у президента Петра Порошенко и бывшего премьера Юлии Тимошенко так и не получилось.