Глава Евросовета Дональд Туск созывает экстренный саммит ЕС по брексит

Он пройдёт 10 апреля. Накануне британский парламент в третий раз отверг предложенное премьер-министром соглашение о выходе из ЕС. Теперь, как заявила Тереза Мэй, Великобритания фактически будет вынуждена выйти из ЕС без соглашения.

По словам Мэй парламент соберется в ближайший понедельник, чтобы попытаться найти выход из создавшейся ситуации. Ранее предполагалось, что это голосование будет последним по брекзиту, а сама Мэй уйдет в отставку после того, как план будет одобрен.