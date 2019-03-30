Пять станций «красной» ветки московского метро закрываются на неделю

С сегодняшнего дня и до 6 апреля не будут работать «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского». Это связано со строительством второго перегонного тоннеля Большой кольцевой линии в Сокольниках. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатным автобусным маршрутом КМ. Кроме того, в эти дни станет бесплатным маршрут трамвая №13. В то же время, в пресс-службе ЦОД предупредили, что движение транспорта на востоке Москвы будет ограничено.