Фронтмена группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в английском городке Брейнтри на территории графства Эссекс
Как сообщил телеканал «Скай ньюс», вдоль улиц, по которым следовала похоронная процессия, выстроились сотни поклонников. Они последовали призыву коллег музыканта, которые попросили не наблюдать за похоронами молча, и проводили артиста в последний путь аплодисментами и громкими возгласами в его честь. Панихида состоялась в церкви святой Девы Марии. Туда были допущены лишь близкие и друзья, однако происходящее транслировалось на улице. Флинта нашли мертвым 4 марта в его доме в Эссексе. 49-летний музыкант покончил жизнь самоубийством.