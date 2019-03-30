Четыре встречи пройдут сегодня в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу

Команды премьер-лиги проведут первые матчи после паузы, связанной с отборочными играми чемпионата Европы 2020 года. В центральной игре дня московское «Динамо» на «Арене-Химки» примет столичный «Локомотив». Начало в 14 часов. Московский «Спартак» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом». Матч начнется в 16:30 мск. Красноярский «Енисей» на своем поле примет казанский «Рубин». Начало в 11:30 мск

В заключительной встрече игрового дня «Ростов» примет «Урал». Игра начнется в 19:00 мск