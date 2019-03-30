Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт покинула свой пост

Об этом написал в Twitter госсекретарь Майк Помпео. Он поблагодарил ее за «службу и два года непревзойденной работы». Ранее NBC News со ссылкой на источники сообщил, что новым пресс-секретарем Госдепа может стать эксперт по борьбе с терроризмом и бывший сотрудник телеканала Fox News Морган Ортагус. Ранее она работала в пресс-службе Агентства США по международному развитию, в Минфине в качестве аналитика разведданных, а также в американском посольстве в Саудовской Аравии.