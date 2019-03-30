Дональд Трамп просил Ким Чен Ына передать США все имеющееся у Пхеньяна ядерное оружие

Это, в понимании Вашингтона, является одним из пунктов полного ядерного разоружения Северной Кореи. Соответствующий документ президент США переждал лидеру КНДР 28 февраля в ходе переговоров в Ханое, сообщает Reuters. По данным агентства, Ким Чен Ын отверг это предложение, а саммит в итоге оказался фактически сорванным. В Белом доме и Госдепартаменте не стали это комментировать.

Между тем накануне Трамп выступил против расширения санкций в отношении КНДР, объяснив это тем, что жители Северной Кореи и так «сильно страдают». Он также отметил, что у него сохраняются хорошие отношения с Ким Чен Ыном.