Россиянка Мария Бутина попросила депортировать ее из США после приговора

Она согласна не возвращаться в Штаты в течение 10 лет. В суд с соответствующим ходатайством обратились ее адвокаты, просьбу поддержала и сторона обвинения, сообщает The Washington Post. Ожидается, что приговор будет вынесен 26 апреля. Если наказание будет меньше уже отбытого, она вернется в Россию в конце апреля.

Бутину задержали в США прошлым летом. Ее обвинили в попытке внедриться в американские организации для продвижения интересов России. В декабре россиянка пошла на сделку со следствием и признала вину в заговоре против США под руководством российского чиновника.