Бывший главный редактор журнала «Коммерсант-Власть» Максим Ковальский скончался на 55-м году жизни

Бывший главный редактор журнала «Коммерсант-Власть» и проекта Openspace.ru Максим Ковальский скончался на 55-м году жизни. Об этом сообщила газета «Коммерсант». Издание отмечает, что журналист проработал в издательском доме почти 30 лет. За это время он не только работал выпускающим редактором газеты «Коммерсант» и журнала «Власть», но и участвовал в создании самого бренда «Коммерсант». Редакция отмечает, что он был для сотрудников учителем, примером и другом. Последние несколько лет Ковальский боролся с онкологическим заболеванием.