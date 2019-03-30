Москва сегодня примет участие в ежегодной международной акции «Час Земли»

На один час — с 20.30 до 21.30 погаснет внешняя подсветка Кремля, весь периметр Красной площади, Дом правительства и еще порядка 2000 объектов. По решению Владимира Путина, резиденция президента уже седьмой год подряд участвует в этой акции. В Федеральной службе охраны неоднократно отмечали, что это не затрагивает рабочую зону главы государства и его администрации. Центральной площадкой акции станет парк «Зарядье». Там представители комплекса городского хозяйства и Всемирного фонда дикой природы выключат символический рубильник, погасив декоративную подсветку столичных достопримечательностей.