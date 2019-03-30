Boeing 737 экстренно сел в Вашингтоне из-за невыносимого запаха на борту

Об этом сообщает Fox News. Инцидент произошел с самолетом авиакомпании United Airlines, следовавшим из Вашингтона в Сан-Франциско. В аэропорту лайнер ожидала команда спасателей, поскольку нескольким пассажирам требовалась помощь врачей. Семь человек госпитализированы. Один из пассажиров рассказал, что вонь напоминала «запах топлива», и она только усилилась после вылета. По его словам, некоторые путешественники жаловались на проблемы с дыханием и даже боль в груди. Перевозчик пообещал покрыть медицинские расходы пострадавшим.