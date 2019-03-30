Анархистку из Карелии обвинили в оправдании терроризма из-за поста о взрыве в приемной архангельского ФСБ

Анархистку из Карелии Екатерину Муранову обвинили в оправдании терроризма из-за поста и комментария во «ВКонтакте» о взрыве в приемной архангельского ФСБ. Об этом сообщает «Правозащита Открытки» со ссылкой на адвоката Марию Воронину, которая представляет интересы обвиняемой. Муранова отказалась от показаний. Ее отпустили под подписку о невыезде. Ранее по аналогичному обвинению задерживали анархиста из Калининграда Вячеслава Лукичева. Он провел в СИЗО почти полгода, затем его приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей. Осенью 2018 года 17-летний житель Архангельска взорвал самодельную бомбу в приемной областного управления ФСБ. Он сам погиб, трое силовиков пострадали.