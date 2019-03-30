США готовят новые санкции против России в связи с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери

США готовят новые санкции против России в связи с отравлением в британском Солсбери бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, пакет ограничений уже готов и ожидает одобрения Белого дома. В чем именно заключаются санкции, собеседники агентства не уточнили.

После этого сообщения курс рубля на Московской бирже ускорил падение. Доллар во время торгов поднимался до отметки 65,75 руб., евро — до 73,75 руб.