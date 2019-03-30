В Лондоне задержаны пятеро участников акций протеста сторонников Brexit

Все остаются под стражей, сообщается в «Твиттере» Скотленд-Ярда. «Марш в пользу выхода», в котором приняли участие многие представители ультраправых сил, начался две недели назад на северо-востоке Англии и завершился накануне в центре Лондона — на Парламентской площади и возле ворот премьерской резиденции на Даунинг-стрит-10. Участники напомнили, что именно пятница, 29 марта изначально была определена как день выхода Великобритании из Евросоюза. Вчера Палата общин уже в третий раз отклонила проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.