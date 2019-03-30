Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера в середине апреля, «если не раньше». Об этом говорится в письме генпрокурора Уильяма Барра спикерам палаты представителей и сената, копию которого опубликовал CNN. Отмечается, что полная версия доклада о возможном вмешательстве России в американские выборы содержит около 400 страниц. Минюст редактирует текст при помощи спецпрокурора. Барр также считает целесообразным выступить на слушаниях вскоре после публикации доклада.