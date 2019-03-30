Бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский скончался в возрасте 54 лет

Об этом сообщается на сайте издания. Отмечается, что «болезнь оказалась сильнее». Как передает Лента.ру, последний год журналист боролся с онкологическим заболеванием.

Ковальский работал в издательском доме «КоммерсантЪ» на разных должностях с момента его основания в 1990 году. С 1999 по 2011 годы он возглавлял приложение «Власть». Поста он лишился после публикации в издании фотографии испорченного предвыборного бюллетеня с нецензурным высказыванием в адрес Владимира Путина.