В подмосковном бассейне пострадал пятилетний мальчик

Его руку засосало в сливную трубу. Потребовалась помощь МЧС и врачей скорой помощи. Ребенок госпитализирован, рассказала интернет-изданию «Лента.ру» официальный представитель регионального главка СКР Ольга Врадий. По ее словам, инцидент произошел в пятницу в городе Балашиха. Проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Источник в правоохранительных органах уточнил, что ЧП произошло в бассейне «Нептун» на Разинском шоссе. Ребенок засунул руку в сливную трубу, и не смог ее вытащить — ни сам, ни с помощью взрослых. Для извлечения пострадавшего потребовался примерно час. При этом голова мальчика находилась над поверхностью воды. Сейчас ребенка обследуют врачи, угрозы его жизни и здоровью нет.