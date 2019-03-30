На украинском телевиденье сорваны дебаты трех главных кандидатов в президенты

Петр Порошенко и Владимир Зеленский не явились, Юлия Тимошенко пришла, поблагодарила организаторов, извинилась и покинула студию, сообщает телеканал «Громадське». «Ведущие и приглашенные журналисты начали уговаривать ее остаться, даже начали ставить острые вопросы, но она не поддалась», — пишет «Украинская правда». Выборы президента Украины пройдут в это воскресенье. Согласно опросам, наибольший рейтинг имеет Зеленский.