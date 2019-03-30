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01:06, 30 марта 2019

Марию Бутину просят выслать на родину после оглашения приговора

Совместное ходатайство подали прокуроры и адвокаты арестованной в США россиянки. В документе, поступившем в суд округа Колумбия, отмечается, что Бутина также согласна на депортацию, передает ТАСС. Приговор будет оглашен 26 апреля. Мария Бутина была задержана в США в июле прошлого года по обвинению в продвижении российских интересов. В декабре она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства.



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