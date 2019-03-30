Пять станций Сокольнической линии метро в Москве закроют для пассажиров с сегодняшнего дня

Станции метро «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» вновь откроются для пассажиров утром 6 апреля. А до тех пор поезда «красной» ветки будут следовать только от «Саларьево» до «Комсомольской». Ограничения связаны с завершением строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро. На это время столичные власти предлагают горожанам в качестве альтернативы пользоваться специальным бесплатным маршрутом КМ, а пассажирам станции «Бульвар Рокоссовского» — одноименной станцией Московского центрального кольца. В Прошлый раз эти пять станций метро закрывались для пассажиров в середине февраля. Это также было связано со строительством БКЛ.

С сегодняшнего дня также закроют станцию «Каховская». Ее будут реконструировать для интеграции с Большой кольцевой линией метро и откроют только в следующем году