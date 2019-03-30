Парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение о выходе из ЕС, предложенное премьер-министром Терезой Мэй

Глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что в связи с итогами голосования 10-го апреля пройдет внеочередной саммит ЕС.

Ситуация с выходом Великобритании из Евросоюза зашла в тупик, считает руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева.

Отказаться от брекзита можно только после второго референдума. Впрочем, если выиграют второй референдум противники выхода из Евросоюза, то будут недовольны те, кто голосовал за выход и скажут, что у них отобрали победу, добавила Елена Ананьева.